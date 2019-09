Si preannuncia un settembre infuocato per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. La visita della cordata di Gianluca Vialli ha scaldato gli animi della tifoseria blucerchiata, ma l’assenza di passi avanti verso la cessione del club sta generando molto nervosismo nell’ambiente. Il patron doriano ha vissuto oggi attimi di apprensione nel corso della pausa pranzo in un noto ristorante di Genova. Un gruppo di tifosi blucerchiati, in cerca di un faccia a faccia, si è infatti radunato fuori dal locale. La situazione è stata risolta dalla sicurezza privata del presidente e dall’intervento della Digos. Ferrero era visibilmente scosso e ha preferito annullare la visita a Bogliasco. Dopo vari episodi negativi e contestazioni di vario genere negli ultimi tempi, la fase di stallo nella trattativa per la vendita del club ha evidentemente acceso gli animi di alcuni contestatori di fede blucerchiata.