Alla chiusura del mercato, il responsabile scouting della Sampdoria Riccardo Pecini ha commentato brevemente le operazioni chiuse durante la sessione estiva: “Questo è stato un mercato difficile ma ne siamo usciti con la pazienza e la forza di voler portare a casa quegli obiettivi che ci eravamo prefissati” ha detto a Telenord.



Pecini ha poi specificato anche la sua opionione in merito ai due colpi di mercato che portano la sua firma, Askildsen e Damsgaard: “I giovani hanno bisogno degli esperti per emergere. Abbiamo inserito Askildsen a gennaio che è già riuscito a ritagliarsi dello spazio e poi Damsgaard ci sta già facendo vedere il suo vero potenziale. Devono crescere gradualmente per arrivare al livello che pensiamo possano raggiungere”