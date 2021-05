La situazione del responsabile dello scouting della Sampdoria Riccardo Pecini sembra decisamente più complicata rispetto a quella del direttore sportivo Carlo Osti. L'ex Empoli infatti è in scadenza a giugno, e una sua permanenza a Genova è tutt'altro che sicura.



Secondo Il Secolo XIX il problema principale riguarda l’aspetto organizzativo e strutturale della società. Pecini infatti avrebbe chiesto una maggiore chiarezza su contenuti, in particolare sul suo ruolo in seno alla società e sui programmi blucerchiati. La questione dei programmi pare essere la più delicata: il dirigente dovrà capire quali margini di operatività avrà a disposizione, e quali libertà Ferrero lascerà sul mercato.