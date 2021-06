Nonostante la scadenza del contratto di Riccardo Pecini e Claudio Osti a giugno, la Sampdoria, non ha ancora trovato l'accordo per l'eventuale rinnovo o, viceversa, la separazione dai due dirigenti. La posizione più delicata, in effetti, sembra essere quella del responsabile scouting. Il ds Osti infatti ha trovato la possibile quadra per la prossima stagione, mentre l'exx dirigente dell'Empoli ancora no.



La sensazione, scrive Sampnews24.com, è che con il passare del tempo le possibilità di un addio aumentino esponenzialmente. Specialmente se Ferrero dovesse scegliere da solo il nome del prossimo tecnico, senza interpellare Osti e Pecini. In questo caso il nome di Alessio Dionisi, non condiviso, potrebbe segnare la separazione dal club genovese per Pecini.