Flemming Pedersen, attuale allenatore del Nordsjaelland, ai microfoni di Politiken ha ricoperto di elogi il suo ormai ex centrocampista Mikkel Damsgaard, classe 2000 che dalla prossima estate sarà un giocatore della Sampdoria: "E' un bravo ragazzo, non credo che arrivi in serie A troppo presto. Un danese con il suo potenziale non si vedeva dai tempi di Laudrup".