Sampdoria, Pedrola è a Genova per una risonanza. Ma sul rientro non trapela nulla

Sono passate quasi due settimane dal comunicato con cui la Sampdoria annunciava che Estanis Pedrola era "perfettamente guarito" eppure, nonostante qualcuno avesse ipotizzato un rientro immediato e avesse definito 'allarmistiche' le previsioni di un ulteriore periodo di assenza, il giocatore spagnolo non si è più rivisto a Bogliasco. Il calciatore è rimasto a curarsi in Spagna sino a ieri, quando è finalmente ritornato a Genova.



Nelle prossime ore, Pedrola verrà sottoposto ad una nuova risonanza per accertamenti sulle condizioni del bicipite femorale, muscolo infortunato quasi quattro mesi fa (era il 1 ottobre). Secondo Il Secolo XIX, però, non trapela assolutamente nulla sulle condizioni del calciatore e sui suoi tempi di recupero.