Tra i tanti infortunati in casa Sampdoria, due giocatori sono seguiti con attenzione. Uno è Ronaldo Vieira, diventato imprescindibile per i blucerchiati nelle scorse partite, e l'altro è Estanis Pedrola. Vieira, che si è fermato durante il match con il Brescia, aveva riportato una lesione di secondo grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Tutt'ora il centrocampista sta svolgendo terapie di recupero, senza allenarsi sul campo.



Anche Pedrola è fermo ormai dalla gara con il Catanzaro. Il talentino spagnolo, dopo la ricaduta, sta procedendo con cautela, nei giorni scorsi in accordo con il Barcellona è volato in Spagna e lì sta proseguendo il suo iter di recupero. La supervisione delle terapie è del club catalano, che si confronta con lo staff sanitario genovese in merito alle decisioni. Le tempistiche per un rientro non sono ancora chiare, si parla di febbraio per il fantasista classe 2002.