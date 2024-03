Sampdoria, Pedrola migliora: in campo contro la Primavera, ora...

I tifosi dalla Sampdoria ormai da mesi si chiedono se e quando rivedranno Estanis Pedrola. Il fantasista spagnolo aveva lasciato intendere qualità impressionanti ad inizio stagione, ma il calvario a cui è stato sottoposto dopo l'infortunio e la successiva ricaduta sono stati terribili per il ragazzo classe 2002, out da sei mesi. Ora però le chance di riavere l'ex Barcellona in campo sono aumentate sensibilmente, e in questo senso la giornata di ieri è stata cruciale.



Pedrola ha infatti disputato circa una ventina di minuti nell'amichevole in famiglia giocata dalla Sampdoria contro la sua Primavera a Bogliasco. Si è trattato di uno scampolo di gara, utile per ritrovare la confidenza con il terreno di gioco e i compagni. Il baby gioiello doriano ha anche cercato il gol, ovviamente non ha forzato e c'è sempre grande attenzione sulle sue condizioni. Resta un osservato speciale da parte dello staff medico, ma le sensazioni sono finalmente positive.



Saranno cruciali adesso i prossimi allenamenti: i fari resteranno puntati su Pedrola, ma se la settimana dovesse scorrere come previsto, senza intoppi o acciacchi, l'ex blaugrana potrebbe anche tornare nell'elenco dei convocati già lunedì, quando la Samp affronterà la Ternana nel match in programma alle 20.30 a Marassi.