Nessuna cessione a gennaio, ma probabili grandi manovre in estate, come spesso è successo negli ultimi anni. In casasta già iniziando a delinearsi un'asta per il gioiello più interessante tra i blucerchiati, quel Joachimche ha attirato su di sé gli sguardi di tutti i top club italiani, e anche di parecchie società estere di primissimo piano. In Italia è stata l'ad avviare da tempo i contatti con la dirigenza doriana, che ovviamente non ha fretta di accelerare la trattativa. Dalle parti di Corte Lambruschini sanno di poter affrontare la vicenda Andersen con tutta la calma del mondo, forti del recente rinnovo e dei numerosi attestati di stima arrivati a Genova negli scorsi mesi.I nerazzurri dal canto loro starebbero provando ad inserire nell'operazione alcune contropartite gradite alla Samp, come già fatto a suo tempo nell'ambito dell'affare Skriniar. Al Doria ad esempio interessava molto Zinho, giovane difensore classe 1999 prestato dalla squadra milanese allo Standard Liegi e cresciuto tra le giovanili nerazzurre e quelle del club belga, ma Ausilio sembra intenzionato a non perdere il controllo sul calciatore, considerato estremamente promettente.Dall'Inter potrebbero così proporre il cartellino di Andrew. Classe 1998, prodotto dalle giovanili del club meneghino e oggi al Pescara, da pochissimo è stato riacquistato dall'Inter che però lo lascerà in prestito in Abruzzo sino al termine della stagione. Sul giocatore c'è da tempo anche l'interesse del