Da giorni l'interesse del Sassuolo per Gianluca Caprari è cosa nota, esplicitato anche dall'allenatore neroverde e da quello della Sampdoria Claudio Ranieri. L'incontro positivo della scorsa settimana tra gli agenti del calciatore, Lippi e Pennacchi, e la dirigenza emiliana inoltre sembrava aver spianato la strada ad un trasferimento di Caprari al Sassuolo.



Nelle ultime ore però andrebbe registrata l'irruzione di ben due squadre, tornate prepotentemente sul calciatore: secondo Sky Sport si tratterebbe di Parma e Spal, che per motivi diversi avrebbero puntato l'esterno classe 1993.



I gialloblù sarebbero alla ricerca di un sostituto per Kulusevski, nell'immediato dato che il calciatore si è infortunato, ma pure in ottica futura. La Spal invece, dopo aver perso Iago Falque, ha deciso di puntare tutto su Caprari, che continua a dare priorità al Sassuolo. I neroverdi restano in vantaggio, ma ora dovranno affrontare una doppia concorrenza decisamente agguerrita.