Tra Parma e Benevento, il futuro di Gianluca Caprari, reduce da un doppio prestito, sembrava ormai scritto e lontano dalla Sampdoria. In entrambi i casi, però, il riscatto dopo il prestito non è arrivato e, nonostante i cinque gol e i sei assist complessivi, non è rimasto in Campania, complice la retrocessione. In caso di permanenza in Serie A infatti molto probabilmente il presidente Vigorito l’avrebbe riscattato, a prescindere dall’obbligo.



Adesso le strade per Caprari sono due: rimanere a Genova, battendo in ritiro la concorrenza di Bonazzoli e Torregrossa, sfruttando anche le sue caratteristiche di esterno offensivo, molto adatte al modulo di D’Aversa, almeno sulla carta, oppure tornare nuovamente sul mercato. Probabilmente in questo caso la Samp spingerà per una soluzione a titolo definitivo, non più un prestito anche perché il contratto dell’attaccante classe 1993 scadrà nel 2023, e un rientro dal prestito la prossima estate potrebbe complicarne la posizione.