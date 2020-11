Il difensore gambiano della Sampdoria Omar Colley non figura tra i calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2021.L’accordo tra l’ex Genk e Corte Lambruschini scadrà infatti nel 2022, ma la dirigenza della Samp starebbe riflettendo in merito ad un possibile prolungamento in ottica cessione. Gli uomini mercato doriani avrebbero infatti avviato i primi contatti con Cheick Fall, agente del giocatore, per allungare di un anno il rapporto.



La Samp non vuole correre il rischio di cedere il giocatore entrando negli ultimi dodici mesi di contratto, e quindi in prospettiva di una vendita vorrebbe cautelarsi con l’entourage di Colley. Una sua partenza resta possibile anche a gennaio, dopo che già in estate era stato ad un passo dal lasciare Genova.