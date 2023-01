Attorno al difensore della Sampdoria Omar Colley nei giorni scorsi c'era parecchia curiosità. Il calciatore ha saltato due partite per una forma influenzale, pare abbastanza grave. Adesso il gambiano si prepara ad un graduale rientro. Secondo Il Secolo XIX, per il centrale si sarebbe addirittura trattato di una polmonite. Domenica Colley ha lavorato in maniera individuale, ma ieri mattina era in gruppo, alla pari di Sabiri. Potrebbe forse disputare qualche minuto con la Fiorentina.



Nel frattempo, si agita il mercato per Colley. Il classe 1992, dopo aver visto tramontare la pista Cagliari, sembra entrato nel mirino del Monza. Il club lombardo avrebbe effettuato un primo sondaggio con la Samp per sondare la disponibilità blucerchiata, ma esistono alcuni paletti. Il Doria vuole una formula definitiva, e non meno di cinque milioni di euro. Da Corte Lambruschini hanno fatto presente questa condizione anche al Cagliari. Lo stesso Colley poi ha alcune pretese: mantenere la categoria, fare un salto di qualità oppure l’estero.