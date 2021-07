C'è tanto, tanto estero nel probabile futuro di Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria, protagonista agli Europei con la Danimarca, ha sollevato una vera e propria caccia nel Vecchio Continente, tra Italia e altri campionati. In Serie A, Damsgaard è stato accostato a Juventus, Milan, Inter e Roma ma le alte richieste blucerchiate (superiori ai 30 milioni e possibilmente senza contropartite) non sembrano incontrare troppo i bilanci delle società di Serie A. Sul danese classe 2000, però, sembra essersi scatenato un doppio derby oltre i confini nazionali.



Stando a La Repubblica, la sfida cittadina in Premier sarebbe tra Everton e Liveropool, con Klopp grande estimatore di Damsgaard. In Liga, invece ad essere coinvolte sarebbero le due società più prestigiose di Spagna, ossia il Real Madrid e il Barcellona. Tutti club, comunque, senza particolari problemi di liquidità e in grado di mettere sul piatto proposte allettanti.