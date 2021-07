La caccia al trequartista della Sampdoria Mikkel Damsgaard adesso è ufficialmente partita. Il presidente blucerchiato Ferrero ha fatto capire di essere disposto a valutare soltanto offerte ‘indecenti’, ma la cifra giusta per aggiudicarsi il talentino danese sembra essere di circa trenta milioni di euro. La somma però è decisamente importante, addirittura fuori budget per molte big italiane: Juventus, Milan, Inter e Roma seguono il giocatore, e sperano di abbassare le richieste doriane con l’inserimento di contropartite.



Damsgaard però ha mercato anche in Premier League, e il Viperetta spera che per il classe 2000 possano risuonare le sirene inglesi. Secondo La Repubblica il campionato d’oltremanica è più ricco, ed è più probabile ottenere la cifra richiesta. Le società interessate d’altro canto non mancherebbero: in passato si erano mosse Tottenham, Leeds, West Ham e Leicester, mentre nelle ultime ore si sarebbero iscritte alla corsa anche le due squadre delle Mersey: il Liverpool di Jurgen Klopp, pare folgorato da Damsgaard, e pure l’Everton di Rafa Benitez.