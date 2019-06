Occhi in casa Chievo Verona per la Sampdoria, che sembra intenzionata ad approfittare della retrocessione gialloblù per assicurarsi alcuni pezzi pregiati del club veneto. Uno dei calciatori ormai prossimi a vestire il blucerchiato è il terzino destro Fabio Depaoli, che potrebbe essere definito a breve per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. La Samp per chiudere aspetta di conoscere il suo nuovo allenatore, poi arriverà la fumata bianca nell'operazione che comprende anche il percorso inverso per alcuni giovani, ad esempio Federico Bonazzoli.



Nel frattempo secondo L'Arena il Doria starebbe monitorando anche alcuni baby gioielli di proprietà del presidente Campedelli. Oltre al nome di Emanuel Vignato, esterno offensivo destro classe 2000, la Samp avrebbe segnato sul suo taccuino anche il profilo di Ibrahim Karamoko, centrocampista anch'egli nato nel 2000 in Francia e che compirà 18 anni a luglio.