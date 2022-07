Uno dei pallini della Sampdoria, per quanto riguarda la difesa, è senza ombra di dubbio il centrale del Milan Matteo Gabbia. La posizione rossonera, però, è abbastanza chiara: per il momento la società lombarda non vuole lasciarlo partire. Pioli vuole valutarlo, e inoltre si tratta di un prodotto del vivaio, utile per la compilazione delle liste.



Il club blucerchiato, però, spera di poter contare sull'effetto Giampaolo. Secondo La Repubblica Gabbia avrebbe già espresso in maniera chiara la sua volontà. Al ragazzo classe 1999 piacerebbe l'idea di tornare a lavorare con l'allenatore blucerchiato, già avuto brevemente in rossonero, e vorrebbe cimentarsi in una squadra disposta a dargli spazio, cosa che nel Milan di Pioli non avrebbe.