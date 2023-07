C'è una situazione in casa Sampdoria ancora tutta da sbrogliare. Riguarda Manolo Gabbiadini e il suo futuro, dal momento che l'attaccante blucerchiato rappresenta da un lato una certezza, dall'altro un nodo di mercato importante perché è uno dei giocatori che permetterebbero di fare cassa, e inoltre ha un ingaggio decisamente importante per la Serie B.



Il punto secondo Sampnews24.com è proprio questo: la Samp avrebbe deciso di valutare in corso d'opera cosa fare di Gabbiadini. Se dovesse arrivare un'offerta congrua, potrebbe partire, e al momento su di lui sembra essere rimasto soltanto il Bologna, dopo che il Cagliari si è defilato. In caso contrario, Gabbiadini si incontrerà con il club per rimodulare il suo stipendio e discutere il rinnovo, magari con una parte fissa congrua per la Serie B e una parte variabile di bonus legata ai risultati.