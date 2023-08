La cessione di Emil Audero all'Inter apre un vuoto nella formazione della, anche perché in casa blucerchiata sono rimasti soltanto Ravaglia e il giovane Saio. Per questo motivo il club genovese è alla ricerca di un portiere a cui affidare i pali nella prossima stagione di Serie B. Il nome in pole, ad oggi, è quello di FilipdellL'operazione è slegata dalla trattativa Audero, ma l'Inter ha deciso di prestare Stankovic, dopo aver riflettuto se affidare a lui il ruolo di dodicesimo di Sommer. E la Sampdoria, da questo punto di vista, rappresenta una garanzia: un club importante, in Italia e in Serie B, dopo due anni al Volendam viene considerato unoper il ragazzo. Oltretutto, Stankovic può contare sulle recensioni di papà Dejan, allentore della Samp l'anno scorso. Ad oggi, sembra questo il profilo in vantaggio sui concorrenti.Ovviamente, la dirigenza della Samp si è mossa anche su altri tavoli. Le alternative però non sembrano convincere pienamente per vari motivi. Etritdelha un ingaggio troppo alto, servirebbe un intervento granata per il suo stipendio, e Salvatoreè reduce da un infortunio. Andreadele Luigidellasono più difficili, per quanto entrambi potrebbero lasciare i rispettivi club. Il primo però è importante per i neroverdi (oltretutto, era stato anche imbastito un suo possibile approdo come secondo all'Inter, poi saltato) e piace all'Atalanta, mentre il secondo ha uno stipendio completamente fuori portata per la Samp (1,2 milioni netti a stagione). La Salernitana sta provando a piazzarlo, è un esubero ma la situazione è complessa.C'è poi anche una pista più 'esotica' per la Samp, che conduce al Paok, dove gioca Dominik. Croato, classe 2000, è cresciuto tra la Dinamo Zagabria e la squadra B dell'Ajax, prima di trasferirsi al Gorica prima e al Paok poi. In Grecia ha fatto il titolare, quest'estate lo aveva seguito a lungo l'Ascoli, senza però concretizzare. A proposito di, una delle suggestioni accostate alla Samp c'è stata anche quella del ritorno di Emiliano. L'ex Karagümrük, però, non tornerà a Genova: andrà proprio ad Ascoli.