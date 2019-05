Una settimana di tempo: è questo l'orizzonte temporale che si sono dati la Sampdoria e Marco Giampaolo per capire quale sarà il futuro dell'attuale allenatore blucerchiato. Il tecnico in questo lasso di giorni dovrà decidere se accettare la proposta di rinnovo preparata da Ferrero, oppure se lasciare Genova. Sino a quel momento, Corte Lambruschini non valuterà altre alternative al mister di Giulianova, poi però dovrà decidere su chi indirizzare le sue attenzioni.



Uno dei profili che piace di più alla Samp è quello di Gennaro Gattuso, che saluterà il Milan rassegnando le dimissioni dopo il mancato raggiungimento della Champions League. "​Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre" ha detto il tecnico. "Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi". La Samp, ovviamente, resta spettatrice interessata perchè già da qualche tempo segue con attenzione Gattuso. Il problema principale è rappresentato dall'ingaggio di circa 2 milioni, troppi per le casse blucerchiate. Una soluzione decisamente più low cost potrebbe essere rappresentata da Aurelio Andreazzoli, recentemente retrocesso con l'Empoli pur rivitalizzando la squadra toscana. Potrebbe essere un nome nuovo in un cast che comprende anche Stefano Pioli, già sondato dalla Samp prima di virare su Giampaolo nel 2016 e attualmente libero dopo l'esperienza alla Fiorentina.