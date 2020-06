La filosofia della Sampdoria è ben chiara: vendere giocatori, realizzare il più possibile plusvalenze, e poi chiudere operazioni in entrata sulla falsariga di quanto fatto con Mikkel Damsgaard. Il prezzo dei nuovi acquisti, però, dovrà essere inferiore rispetto a quello del danese, pagato 6,5 milioni.



I nomi finiti sul taccuino doriano sono tanti: Il Secolo XIX fa quelli di ​ Piton, Demirovic, Ugalde, Carmo, Gioacchini, Zaky Sery, ma per il momento da Corte Lambruschini non sarebbe partita neppure un'offerta per i vari profili accostati al blucerchiato, e monitorati dagli scout. Il principale terreno di caccia della Samp, comunque, sarà quello nordico.