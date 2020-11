Non solo Valerio Verre e Maya Yoshida in scadenza: a giugno 2021 parecchi altri giocatori della Sampdoria vedranno chiudersi il loro contratto, e tra essi figura anche uno dei perni della formazione blucerchiata, ossia Albin Ekdal. La questione rinnovo, per lo svedese, dovrebbe essere però più semplice.



All’interno del suo accordo con il Doria esiste infatti una clausola unilaterale a favore di Corte Lambruschini, da esercitarsi entro marzo, che porterebbe la durata dell’accordos ino a giugno 2022. L’intenezione della Samp, scrive Il Secolo XIX, sembrerebbe quella di esercitare la clausola per arrivare il prima possibile alla fumata bianca con Ekdal.