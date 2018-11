Per laalla ricerca di un centravanti in vista del girone di ritorno, la soluzione più immediata nel mercato di gennaio potrebbe essere quella di un prestito, magari di qualche calciatore in esubero nei vari top club. Per questo motivo, come spesso succede, i blucerchiati potrebbero ragionare anche insieme all', società con cui la dirigenza di Corte Lambruschini ha da tempo aperto un canale piuttosto importante. I nomi sul piatto sarebbero due, quello di Martinse pure quello di LautaroL'attaccante italo brasiliano per la verità è tecnicamente di proprietà dello Jiangsu Suning, società cinese sempre del gruppo Suning, proprietario dell'Inter. Per questo motivo secondo Il Secolo XIX i nerazzurri potrebbero offrire ai blucerchiati un rientro di Eder. Oltretutto l'ex Cesena e Brescia non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire nuovamente i colori blucerchiati. Lo stesso Eder lo aveva dichiarato pubblicamente soltanto pochi giorni fa: ". Poi l’ultimo giorno di mercato è capitata l’opportunità della Cina e mi sono detto: meglio un’esperienza all’estero e giocare piuttosto che continuare a Milano avendo poco spazio. Ma, ripeto, alla Samp sarei tornato a piedi perché è casa. E poi per il futuro mai dire mai, non escludo nulla". Non è quindi difficile immaginare che possa essere lo stesso calciatore a spingere per una soluzione del genere.L'altro profilo al vaglio delle società potrebbe essere quello di Lautaro, in gol nell'ultimo turno di Serie A. Il centravanti argentino è chiuso da Icardi, e sei mesi a Genova alle dipendenze di Giampaolo potrebbero abituarlo alla Serie A sotto la guida di un allenatore esperto come quello doriano.