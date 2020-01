La Sampdoria è al lavoro anche sul mercato di prospettiva in questa sessione di gennaio. In quest'ottica va letto l'interesse blucerchiato per David Strelec, attaccante classe 2001 di proprietà dello Slovan Bratislava.



Il centravanti si è subito imposto come un punto fermo della sua formazione: 12 presenze tra campionato e coppa, 5 gol e 2 assist complessivamente messi a segno, Strelec viene considerato uno dei più promettenti giocatori del calcio slovacco, che ultimamente ha regalato alla Samp anche un certo Skriniar.



Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, la trattativa tra la Samp e lo Slovan Bratislava sarebbe addirittura già in chiusura. L'unico problema è rappresentato dal fatto che Strelec è fuori per infortunio dal 19 ottobre scorso.