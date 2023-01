Un ritorno di fiamma, per ravvivare lo scarno attacco della Sampdoria: l'attuale coordinatore delle aree tecniche blucerchiate Mattia Baldini è alla ricerca di una punta low cost, con caratteristiche diverse rispetto a quelle attualmente in rosa, e sarebbe tornato a pensare a Roberto Piccoli dell'Atalanta.



Il centravanti di proprietà dei nerazzurri, ma attualmente in prestito all'Hellas Verona, sta trovando poco spazio al Bentegodi: soltanto 7 presenze tra campionato e Coppa sono poche per l'ex Genoa e Spezia, che potrebbe lasciare i gialloblù. La Samp, secondo Il Secolo XIX, ci starebbe pensando e attualmente il suo profilo sarebbe quello preferito. Su Piccoli c'è però concorrenza: ci pensano il Cagliari, in B (il giocatore non vorrebbe scendere di categoria) e in Serie A sarebbe monitorato anche dall'Empoli.