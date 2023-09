Dopo l'infortunio di Alex Ferrari, lasarà costretta ad intervenire sul mercato degli svincolati per individuare un rinforzo da consegnare ad Andrea Pirlo. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Mustafi, ex blucerchiato, e di Sokratis Papastathopoulos , 35 anni, libero dopo l'esperienza all'Olympiakos, dove ha giocato proprio con il neo acquisto doriano Kasami. Papastathopoulos tra l'altro ha giocato con Pirlo e Legrottaglie al Milan nel 2010-2011.Proprio ilè il filo conduttore di altri due nomi finiti sul taccuino della Samp. I blucerchiati infatti secondo Il Secolo XIX starebbero seguendo anche Jerome, fratello dell'ex rossonero Kevin Prince, ex Bayern Monaco che nelle ultime due stagioni ha giocato all'Olympique Lione, e pure l'ex Milan Adil, a Milano nel 2014-2015 e transitato poi per Siviglia, Marsiglia, Fenerbahçe, Soci, Boavista e Troyes, con cui ha totalizzato 37 presenze nell'ultimo biennio.