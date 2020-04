La voce di una possibile volontà, da parte della, di modificare il suo organigramma a livello dirigenziale si è subito diffusa a Genova, sponda blucerchiata. Per il momento non risultano ancora piste concrete, o veri e proprie decisioni da parte del presidente Ferrero, anche se nei giorni scorsi negli ambienti calcistici si era diffusa la notizia di alcune. Nessun contatto formale, almeno per il momento, quanto piuttosto i classici sondaggi di gennaio e febbraio, utili per dare al patron un’idea più chiara dei movimenti futuri.Il giro di telefonate, secondo Il Secolo XIX, avrebbe coinvolto ad esempio Daniele, direttore sportivo del Parma, e Davidedella Spal. Quest’ultimo è genovese, tifoso della Samp e peraltro ex giocatore proprio del settore giovanile blucerchiato. Vagnati però è cercato anche dal Torino. Un altro nome tornato alla ribalta in queste ore, oltre a quelli già noti di Pasquale Foggia e Antonio Cassano , riguarda un altro profilo conosciuto, ossia, Giancarlo. Anche lui genovese, è libero dopo l’esperienza al Chievo e si è visto spesso al Ferraris quando giocava la Samp. Oltretutto già lo scorso anno Romairone era stato accostato con frequenza al Doria.