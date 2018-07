La Sampdoria, al di là delle trattative già ben avviate che stanno tenendo banco in questi giorni, segue anche altri giocatori per rimpolpare la rosa a disposizione di mister Giampaolo. Uno dei reparti dove i blucerchiati seguono più profili è ovviamente il centrocampo: l'incertezza sul futuro di Praet, e l'addio certo di Torreira diretto all'Arsenal aprono interessanti scenari di mercato. Uno degli ultimi nomi in ordine di tempo accostati al Doria è quello di Albin Ekdal, mediano classe 1989 dell'Amburgo.



Secondo Sampdorianews.net il centrocampista, che sta giocando da protagonista il Mondiale in Russia, sarebbe seguito con attenzione dalla dirigenza doriana. Ad ingolosire Corte Lambruschini sarebbe il contratto in scadenza tra un anno e il fatto che l'Amburgo è reduce da una clamorosa retrocessione nella Serie B tedesca. Tutte condizioni che potrebbero consentire ai blucerchiati di spuntare un prezzo favorevole. Ekdal oltretutto conosce già piuttosto bene la realtà italiana: era stato portato in Serie A dalla Juventus, e ha giocato con Siena e Bologna prima della definitiva esplosione a Cagliari.