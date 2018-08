La Sampdoria continua la sua ricerca di un regista da affidare a Marco Giampaolo. Torreira non è ancora stato rimpiazzato nello scacchiere tattico doriano, e il primo obiettivo Obiang si è complicato in maniera quasi irreversibile negli ultimi giorni. Dalla Spagna però rimbalza la notizia di un interessamento blucerchiato per Sergi Samper, play maker del Barcellona.



Stando a Il Secolo XIX gli uomini mercato di Corte Lambruschini continuano a trattare Pedro Obiang, ma il West Ham resta fossilizzato sulla sua richiesta di 12 milioni di euro, e sembra molto complicato ipotizzare che la trattativa si possa riaprire. Da qui le voci su Sergi Samper, che sarebbe l'altro nome sul taccuino di Sabatini e Osti. Si tratta di un centrocampista classe 1995, cresciuto nella cantera blaugrana all'ombra di Sergio Busquets e che ha avuto anche la possibilità di studiare dal vivo mostri sacri del calibro di Iniesta e Xavi. La Sampdoria lo aveva seguito già la scorsa estate, parlandone con Ariedo Braida, che si occupa del mercato del Barça. Al Camp Nou Samper è chiuso dai tanti centrocampisti a disposizione di Valverde, e probabilmente partirà.



Samper è reduce dal prestito al Las Palmas nella scorsa stagione, anche se ha potuto giocare pochissimo: soltanto 3 presenze in campionato e 2 in Copa del Rey a causa di un brutto infortunio che gli ha fatto perdere praticamente l'intero campionato. Per qualità tecniche, però, il giovane centrocampista sembrerebbe convincere la Samp, al lavoro per il dopo Torreira e con Obiang sempre sullo sfondo.