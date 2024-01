Sampdoria, per l'attacco c'è sempre l'interesse per Moro. E l'intreccio con il Catanzaro...

Lasi sta muovendo sul mercato in entrata, anche se dovrà mantenere un equilibrio tra entrate e uscite piuttosto difficile. Ad esempio, ieri si è diffusa la voce di un interessamento del Catanzaro per Manuel De Luca: la Samp però lo lascerà partire soltanto se troverà un sostituto. Oltre al nome di Maric del Monza, i blucerchiati seguono da tempo anche un altro giocatore, Lucadi proprietà delIl giocatore è un centravanti classe 2001, che i neroverdi hanno prestato allo, dove però è stato poco impiegato. In stagione, su 16 presenze complessive (per un totale di soli 822 minuti, però) ha segnato 3 gol: una doppietta alla prima di campionato, e la rete della bandiera nella batosta 4-1 con il Cittadella. Moro in bianconero non sta trovando continuità, e il Sassuolo - insieme con l'entourage del ragazzo - potrebbero valutare di interrompere il prestito per poi girarlo alla Samp.Attenzione alla concorrenza, però, all'interno del valzer delle punte. L'intreccio di mercato per gli attaccanti anche il: oltre a De Luca, nel mirino dei calabresi, alla ricerca di un innesto nel reparto, ci sarebbe proprio Moro, e la squadra di Vivarini potrebbe proporre uno scambio con Donnarumma. Per Moro si erano mosse anche a