A mister Eusebio Di Francesco sono bastati soltanto pochi giorni di allenamento per dare il primo responso: il centrale acquistato a gennaio dalla Sampdoria, Erasmo Mulè, non sembra ancora pronto per la Serie A. Per questo motivo la società blucerchiata ha deciso di cedere il giocatore in prestito, con l'obiettivo di acquisire esperienza e minutaggio.



La squadra in pole sembrava essere logicamente il Trapani, club da cui il Doria lo ha prelevato e neopromosso in Serie B. La formazione siciliana garantirebbe a Mulè un'esperienza tra i 'grandi', in un campionato complicato come la Serie B, ma con il vantaggio di un ambiente protetto e ideale per crescere.



Il suo ritorno a casa sembrava ormai pronto a concretizzarsi, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunta alla corsa un'altra società, ossia il Livorno. La formazione toscana è alla ricerca di un centrale, e avrebbe messo gli occhi sul giovane sampdoriano classe 1999.