Oltre al futuro della panchina, pure il futuro a livello dirigenziale della Sampdoria resta incerto e nebuloso. Il ds Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini sono entrambi in scadenza, il loro contratto terminerà a fine giugno, e pare che nessuno dei due abbia più sentito Massimo Ferrero.



Secondo La Repubblica, sia Osti che Pecini non sentirebbero il Viperetta da ben dieci giorni: a tale data risalirebbe l'ultimo incontro per discutere dei rinnovi di contratto in scadenza. Osti si è rivisto a Bogliasco per la gara della Primavera, ma su di lui incombe la presenza di Faggiano. Pecini invece viene corteggiato dallo Spezia.