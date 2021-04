La Sampdoria è al lavoro per il prolungamento di Fabio Quagliarella. L'attaccante campano è in scadenza a giugno, e dopo il contatto di un mese fa, una sorta di colloquio preliminare, le parti non si sarebbero più incontrate.



Secondo La Gazzetta dello Sport però la società di Massimo Ferrero vorrebbe adeguare il monte ingaggi della squadra, imponendo una sorta di tetto salariale interno. Per questo motivo, l'attuale ingaggio di Quagliarella sarebbe fuori linea con gli obiettivi di Corte Lambruschini. Il Viperetta avrebbe preparato un contratto a incentivi da sottoporre al procuratore di Quagliarella, l'avvocato Beppe Bozzo.