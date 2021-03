Da tempo si discute a Genova, sponda Sampdoria, del futuro di Fabio Quagliarella. L'attaccante campano è in scadenza a giugno, e aspetta una chiamata da Ferrero per ridiscutere il suo contratto. Per il momento non ci sono ancora stati appuntamenti, ma la strada sarebbe tracciata.



L'idea della Samp sembra essere quella di un rinnovo sino al 2022 per il capitano, a cifre logicamente più basse di quelle attuali, per poi intraprendere a fine carriera un ruolo nella società genovese. Nelle prossime settimane dovrebbe tenersi un incontro tra il giocatore, rappresentato dall'avvocato Bozzo, e dalla dirigenza genovese per imbastire la trattativa.



Il Benevento invece resta alla finestra, pronto ad inserirsi in caso di fumata nera per tentare Quagliarella con una proposta in grado oltretutto di riportarlo vicino alla sua Castellammare di Stabia.