Continua a muovere il mercato della Sampdoria, fronte uscite, la situazione legata al centrocampista Morten Thorsby. Il calciatore, arrivato da svincolato, ha aumentato il suo valore e Ferrero pregusta una plusvalenza secca. Recentemente, per Thorsby si era fatto avanti il Watford, ma i blucerchiati avevano respinto al mittente la proposta, giudicata troppo bassa.



Secondo Tuttosport, il club inglese avrebbe così effettuato un nuovo tentativo, aumentando di 500mila euro l'offerta, passando da 4 milioni a 4,5 milioni. Per il Doria, la cifra è considerata troppo bassa. Il Viperetta vorrebbe circa il doppio per Thorsby, 8 milioni, e inoltre il giocatore stesso non sembrerebbe troppo convinto della destinazione.