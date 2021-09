Il calciomercato di gennaio sarà dirimente, per la Sampdoria. L'obiettivo è quello di ripianare i debiti, aumentando i ricavi nell'unico modo possibile, ossia con le cessioni, che potrebbero anche coinvolgere alcune delle pedine più importanti a disposizione di D'Aversa. Una, ad esempio, è Morten Thorsby, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Se il norvegese non rinnoverà, sarà quasi certamente addo, scrive La Repubblica.



Sul centrocampista in estate si erano mosse la Premier League e soprattutto l'Atalanta, ma i sei milioni di euro offerti dai bergamaschi erano stati considerati una cifra troppo bassa da parte di Ferrero. Sempre percorribile, aggiunge il quotidiano, la pista che conduce al Napoli, che potrebbe tentare un ritorno di fiamma per il giocatore.