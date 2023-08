La Sampdoria sta lavorando al grande colpo Roberto Pereyra. E' l'argentino il sogno del club blucerchiato per rinforzare l'organico a disposizione di mister Pirlo, che sta lavorando in prima persona con il calciatore sperando di convincerlo. Proprio la presenza di Pirlo (compagno di Pereyra alla Juventus) sarebbe una carta importante per l'ex Udinese, che pare abbia voglia di essere allenato dal Campione del Mondo.



INTESA - L'accordo di massima tra la Sampdoria e Pereyra è già stato trovato da tempo: l'intesa si basa su un triennale, con obbligo di rinnovo in caso di promozione e di successivo mantenimento della categoria. Lo stipendio sarà a salire: 700mila euro il primo anno, poi un milione a stagione per i successivi due campionati. Il calciatore, svincolatosi dopo anni in Friuli, starebbe riflettendo sulla proposta. Di recente le parti si sarebbero nuovamente aggiornate, fornendo anche al centrocampista garanzie tecniche e tattiche.



OSTACOLO - L'ostacolo principale, ovviamente, è la categoria. Pereyra è uno svincolato di lusso per le squadre di media fascia, anche in Serie A. Ci sono stati alcuni sondaggi poco approfonditi nelle ultime settimane, il Doria è il club che si è mosso con maggior decisione ma da Corte Lambruschini guardano con un po' di apprensione all'interessamento di lunga data del Torino, che però pare essersi allontanato dal calciatore. Più recente invece il sondaggio del Bari, arrivato da poco all'entourage di Pereyra. La Samp, però, parte avanti.