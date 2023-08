Il sogno estivo della Sampdoria si chiama Roberto Pereyra, L'argentino, svincolatosi dall'Udinese, fa gola al club blucerchiato che ha formulato un'offerta importante: un anno di contratto a 700mila euro, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A (e relativo adeguamento di stipendio sin quasi al milione).



Il giocatore però ha altre proposte sul tavolo, e ha preso tempo per valutare tutte le possibilità. Nelle ultime ore, il Bari si è fatto sotto per convincerlo, ma al momento la Samp sembra avanti rispetto ai biancorossi, forte della presenza di Pirlo a Bogliasco e della centralità che darebbe a Pereyra. Ci sta provando anche il Santos che, dopo un primo tentativo respinto, è tornato alla carica per il calciatore. L'argentino ha tempo sino a domani per dare una risposta ai bianconeri, dal momento che il calciomercato in Brasile chiuderà. Più tempo invece per l'Italia, con il gong fissato al 1 settembre.