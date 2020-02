Di seguito il report dell'allenamento della Sampdoria.



Secondo giorno in campo per la Sampdoria, impegnata domenica sera al “Meazza” nel posticipo con l’Inter. Al “Mugnaini” di Bogliasco squadra divisa ancora in due gruppi, che hanno alternato lavori individuali in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazioni sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche di reparto.



Singoli. Seduta personalizzata per Lorenzo Tonelli, specifico per Kristoffer Askildsen. Alex Ferrari prosegue l’iter riabilitativo post-intervento chirurgico. Domani, giovedì, si replica: Claudio Ranieri e staff hanno programmato un’altra seduta mattutina.