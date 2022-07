Continuano a circolare i rumors relativi ad una possibile cessione dellaad un gruppo americano. Le voci riportano di contatti fitti tra una cordata statunitense e l'advisor scelto per occuparsi della vendita del club, Lazard. Addirittura, a Genova si parla anche del possibile nuovo direttore sportivo blucerchiato.Secondo La Repubblica gli americani avrebbero individuato in Gianlucal'uomo giusto per ripartire a livello dirigenziale. L'ex dirigente di Torino e Roma sarebbe la scelta, non confermata dai diretti interessati, per impostare il Doria del futuro. Lo stallo sul mercato sarebbe figlio di queste valutazioni.