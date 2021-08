La Sampdoria e il Brescia hanno appena concluso l’operazione Leris, ma potrebbe esserci un altro centrocampista in viaggio sull’asse tra la Lombardia e la Liguria. A percorrere il tragitto inverso potrebbe essere Dimitri Bisoli.



D’Aversa secondo Il Secolo XIX sarebbe alla ricerca di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Silva, Ekdal e Thorsby, e avrebbe indicato il figlio dell’allenatore Pierpaolo come suo pupillo. In particolare, a solleticare l’allenatore sarebbe la capacità di Bisoli di inserirsi e la sua capacità di occupare più posizioni in mediana. La Samp avrebbe avviato i contatti, nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.