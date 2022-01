Uno dei nomi per l'attacco della Sampdoria, circolato con più frequenza nelle ultime ore, è quello dell'attaccante del Parma Dennis Man, che vorrebbe lasciare il Parma e gradirebbe un'esperienza in Serire A. I blucerchiati sarebbero interessati alla punta classe 1998, il problema come noto è rappresentato dalla quotazione che fanno i gialloblù del calciatore, valutato circa 10 milioni.



Secondo Sky Sport il Doria starebbe pensando di ovviare a questo ostacolo inserendo, nella trattativa, il cartellino di Nicola Murru, in uscita dal club genovese. Da Corte Lambruschini avrebbero anche già preparato una bozza della proposta, con l'ex Cagliari a controbilanciare parte del valore di Man.