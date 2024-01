Sampdoria, piace Maric per l'attacco: ma c'è concorrenza

La Sampdoria sarà impegnata a gennaio in grandi manovre per quanto riguarda l'attacco. Il club blucerchiato deve trovare, muovendosi all'interno dei rigidi e ben noti paletti della composizione negoziata, un centravanti di peso, capace di garantire quei gol che ad oggi sono mancati da Manuel De Luca, punta titolare ma autore soltanto di 2 reti in stagione, e chiacchierato in chiave mercato. Già da quest'estate, a Genova circola ad esempio il nome di Mirko Maric, del Monza.



Il giocatore croato ma nato in Bosnia nel 1995 era stato accostato alla Samp già in estate. Alla fine non se n'era fatto nulla, a gennaio però il profilo di Maric è tornato d'attualità per i blucerchiati. Oltretutto, adesso una sua uscita dal Monza sarebbe più semplice, perché i brianzoli hanno appena preso Djuric dal Verona, e lo spazio in avanti si è ulteriormente assottigliato per Maric. Il calciatore, portato in Italia proprio dal club gestito all'epoca da Galliani, è esploso in patria con l'Osijek, ma la sua migliore stagione recente l'ha vissuta a Crotone. Nel 2021-2022 mise a segno 11 reti in Serie B con la maglia calabrese. Quest'anno Maric è fermo a 7 presenze e 1 gol in Serie A, ma la Samp lo valuta per il reparto avanzato. Attenzione però alla concorrenza: su di lui si stanno muovendo numerose società di cadetteria.