Sampdoria, piace Pafundi: prestito secco dall'Udinese?

Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per l'attacco della Sampdoria. E' quello di Simone Pafundi, classe 2006 di proprietà dell'Udinese, che sta trovando poco spazio in Friuli. Il giocatore, considerato un talentino italiano in rampa di lancio, sembrerebbe interessare al club blucerchiato.



Secondo Tuttosport, Pafundi potrebbe arrivare in prestito secco per 6 mesi, e ciò rappresenterebbe un ottimo investimento per la Samp. Il diciassettenne, cresciuto nelle giovanili bianconere, rientra pienamente nei paletti imposti al Doria sul mercato. Su Pafundi ci sono anche altre società di Serie B.