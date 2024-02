Sampdoria, Piccini colpo a prezzo di saldo: meno di 100mila euro da qui a giugno

La difesa della Sampdoria sbanda ancora, i gol subiti restano tanti, ma da gennaio il reparto è stato notevolmente puntellato dopo l'arrivo di un giocatore in particolare: parliamo di Cristiano Piccini, centrale e all'occorrenza terzino con esperienze internazionali tra Atalanta, Valencia, Sporting Lisbona, Betis e Germania, al Magdeburgo. Proprio da questa società il giocatore toscano si è svincolato a dicembre: ciò ha permesso alla Sampdoria di assicurarsi il suo cartellino senza dover sborsare neppure un euro per averlo.



Piccini ha subito colpito per personalità, concentrazione e capacità di leggere le situazioni nel reparto arretrato, sin dal primo scampolo di partita. Diventato immediatamente titolare, Pirlo ha anche modificato l'assetto del Doria, varando una difesa a tre, per permettere a Piccini di esprimersi al meglio sul centrodestra. Il calciatore, vista la fiducia del tecnico, ha ricambiato con ottime prestazioni.



L'affare per la Sampdoria è stato ottimo dal punto di vista economico, scrive Il Secolo XIX: i blucerchiati infatti hanno pattuito con Piccini un ingaggio ampiamente alla portata, meno di 100mila euro netti da qui a giugno. L'accordo tra la società e il calciatore, ovviamente, prevede un incontro a fine stagione. Le parti si vedranno e discuteranno il futuro di Piccini per la stagione 2024-2025. Una grossa fetta del suo destino, ovviamente, e delle proposte che potrà fare la Samp dipenderanno dall'esito di questo campionato.