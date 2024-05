Sampdoria, Pirlo accostato a Monza, Udinese e Pisa. Ma può rimanere a Genova in scadenza

In questa settimana verrà deciso molto del futuro di Andrea, perché come noto il tecnico blucerchiato incontrerà il presidente Matteo Manfredi per confrontarsi e buttare le basi per eventualmente proseguire insieme il cammino anche per la prossima stagione. La situazione di Pirlo è molto particolare, anche a livello contrattuale dal momento che l'estate scorsa all'allenatore era stato fatto firmare un biennale, con scadenza a giugno 2025.Se dovesse essercisui programmi per il campionato futuro Pirlo potrebbe dunque affrontare la prossima stagione indi contratto. Una scelta fino a poco tempo fa considerata insuale perché rischiava di 'depotenziare' l'allenatore, ma di recente presa spesso anche da altre proprietà. Pirlo di recente ha detto "Ho un contratto, non ho nessun problema a ripartire dalla B perché la Sampdoria è una società importante".

Anche radiomercato ha riportato negli ultimi giorni degli interessamenti per Pirlo. Si è parlato ad esempio di due società di Serie A, ossia ilse dovesse partire Palladino e l'. L'allenatore blucerchiato però è stato accostato in cadetteria anche al, qui insieme al ds Andrea Mancini. I due hanno costruito un rapporto piuttosto stretto, e vorrebbero continuare a lavorare insieme. Questi rumors però sono rimasti per il momento senza riscontri.