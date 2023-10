Nonostante le rassicurazioni di rito di Legrottaglie, è molto probabile che domenica ad Ascoli Andrea Pirlo si giochi una grossa fetta di panchina della Sampdoria. L'allenatore blucerchiato deve vincere per rimanere sulla panchina genovese, e per farlo starebbe anche valutando un cambio modulo.



Secondo Il Secolo XIX Pirlo, complici anche le tante assenze pesanti, valuterebbe il passaggio al 3-5-2, un sistema di gioco che gli consentirebbe di lasciare Esposito e Borini più vicini alla porta. Questo anche per sfruttare i tanti centrocampisti centrali a sua disposizione.