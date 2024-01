Sampdoria, Pirlo cambia tutto in difesa con il Venezia

Lorenzo Montaldo

Smaltite le feste, la Sampdoria è tornata a lavorare in vista della sfida con il Venezia, e mister Andrea Pirlo deve fare i conti con la solita coperta corta e le tante indisponibilità che affliggono il club blucerchiato. Per la sfida in Veneto, il tecnico dovrà fare i conti, oltre che con i problemi fisici, anche con le squalifiche. Mancheranno infatti Kasami, espulso con la Feralpi, e pure Facundo Gonzalez dopo il giallo con il Bari.



Per questo motivo Pirlo sarà costretto ad accentrare Murru di fianco a Ghilardi, arretrando sulla sinistra Giordano. Barreca infatti, appena rientrato in gruppo, non ha grande autonomia nelle gambe. L'allenatore poi, vista l'assenza di Kasami, 'alzerà' Depaoli mezz'ala, impiegando Stojanovic terzino destro. A centrocampo spazio quindi a Depaoli, Yepes e Benedetti.