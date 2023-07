La Sampdoria è particolarmente attiva sul mercato in queste ore. Il club blucerchiato sta cercando di accontentare le richieste di Andrea Pirlo, che conosce particolarmente bene alcuni giocatori di proprietà del suo ex club, la Juventus. In particolare, Legrottaglie starebbe lavorando su Gianluca Frabotta ed Enzo Barrenechea.



Secondo Sampnews24.com questi sarebbero i due innesti chiesti con insistenza da Pirlo. Il centrocampista classe 2001 e il terzino nato nel 1999 sembrerebbero due rinforzi ideali per l'idea di calcio dell'allenatore, e dati i buoni rapporti tra le due dirigenze dovrebbe esserci margine per la trattativa. A meno di richieste fuori parametro da parte della Juventus, una fumata bianca è altamente plausibile.