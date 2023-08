Per la Sampdoria la missione è anche quella di trovare un attaccante di livello da consegnare a mister Pirlo. Proprio l'allenatore si sarebbe mosso in prima persona nelle ultime ore per un giocatore, Bruno Petkovic, della Dinamo Zagabria.



Secondo Il Secolo XIX Pirlo avrebbe contattato Simic, attuale ds dei croati ed ex compagno del tecnico blucerchiato, per avere informazioni sul centravanti classe 1994, 10 gol l'anno scorso. Oltre a Petkovic, la Samp pensa sempre ad una vecchia conoscenza doriana, l'argentino Luciano Vietto, attualmente svincolato.